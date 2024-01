Israele, i superstiti del 7 ottobre fanno causa all'intelligence

Un gruppo di sopravvissuti al massacro di Hamas al rave nel deserto e alcuni parenti dei giovani uccisi ha citato in giudizio le forze di sicurezza israeliane per la presunta negligenza che ha portato all’attacco del 7 ottobre scorso (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA), sostenendo che la tragedia avrebbe potuto essere in gran parte evitata. Lo riporta il Times of Israel. I querelanti, che per ora sono 42, hanno presentato una richiesta di risarcimento di 200 milioni di shekel (56 milioni di dollari) presso il tribunale distrettuale di Tel Aviv contro il servizio di sicurezza Shin Bet, le forze di difesa israeliane, la polizia israeliana e il ministero della Difesa, adducendo molteplici casi in cui hanno fallito nel loro compito.