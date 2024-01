New York, traffico in tilt per manifestazioni pro-Gaza: 300 arresti

Centinaia di manifestanti hanno bloccato tutte le maggiori strade di accesso alla città per circa un'ora e mezza e vi sono state tensioni tra automobilisti e manifestanti. La polizia ha arrestato in tutta la città 325 persone

Traffico in tilt lunedì a New York per un'ondata di manifestazioni pro Gaza (GUERRA IN MEDIORIENTE: AGGIORNAMENTI LIVE). Centinaia di persone hanno bloccato tutte le maggiori strade di accesso alla città per circa un'ora e mezza e vi sono state tensioni tra automobilisti e manifestanti. La polizia ha arrestato in tutta la città 325 persone.