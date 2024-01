Raid aereo di Israele su Jenin: 6 morti. Blinken in Qatar e Giordania

L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che un grande dispiegamento di forze israeliane era in corso a Jenin. Almeno 327 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania dallo scoppio del conflitto, secondo il conteggio del ministero della Sanità dell'Autorità Palestinese. La città di Jenin e il suo campo profughi sono stati teatro di ripetuti raid. Antony Blinken, oggi è atteso in Giordania e in Qatar nell'ambito della sua missione in Medio Oriente volta ad arginare l'attuale escalation nella regione





