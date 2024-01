Nasrallah: "Dietro morte di Arouri c'è aggressione di Israele"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Come previsto, il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha aperto il suo discorso di oggi, 3 gennaio, con un riferimento all’uccisione di Saleh al-Arouri, vicepresidente dell'ufficio politico di Hamas, “che è caduto da martire ieri durante un'evidente aggressione israeliana nella periferia sud di Beirut”, dopo aver "dedicato la sua vita, da quando era un ragazzino fino al martirio, alla resistenza e al jihad, trascorrendo anni in prigionia e in esilio" (GUERRA A GAZA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE). E mentre in Iran due esplosioni vicino alla tomba del generale pasdaran Qassan Soleimani hanno causato centinaia di vittime nel giorno dell'anniversario della sua morte, Nasrallah ha ricordato proprio il contributo del "lavoro compiuto per anni" dal generale nei "successi di Hamas dalla Striscia di Gaza". Poi ha avvertito: la "resistenza" armata di Hezbollah "in Libano è più pronta che mai ad affrontare il nemico".