Israele-Hamas, raid a Gaza. Uccisa per errore bimba palestinese LIVE

Almeno otto palestinesi sono stati uccisi stanotte in un bombardamento aereo israeliano contro il campo profughi di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Una bimba palestinese di 4 anni è stata uccisa accidentalmente da agenti israeliani che hanno sparato verso un'auto in corsa contro un checkpoint vicino Gerusalemme. Tre persone sono state arrestate in Cisgiordania per l'attentato in cui è morto un arabo-israeliano. Nei raid sulla Striscia di Gaza morti anche due giornalisti e il nipote dello sceicco Yassin, fondatore di Hamas. La ministra degli Esteri tedesca Baerbock oggi in Israele e Cisgiordania. Blinken atteso in Arabia ed Emirati. Bufera intanto negli Usa per il ricovero segreto di Austin.





