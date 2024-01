Israele, Corte Suprema annulla elemento chiave riforma giustizia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo Severa battuta d'arresto per la riforma della giustizia lanciata un anno fa dal governo di Benjamin Netanyahu: la Corte Suprema israeliana ha deciso di annullare un elemento chiave, l'emendamento sulla cosiddetta “Clausola di ragionevolezza”, che il governo aveva qualificato come una “legge fondamentale”. I giudici si sono espressi contro l’emendamento, che di fatto annullava la Clausola. Esponenti del governo hanno reagito con foga contro la sentenza dei giudici, trovando in particolare fuori luogo che abbiano deciso di esprimere il loro parere mentre il Paese è in guerra ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ). Grande soddisfazione, invece, nel movimento popolare di protesta che per mesi era sceso in massa nelle strade per contrastare quello che riteneva un colpo di mano del Likud contro il regime democratico di Israele.

Le reazioni

Dura la prima reazione del ministro della Giustizia Yariv Levin (Likud), l'ideologo della riforma giudiziaria del governo Netanyahu: "I giudici - ha detto - si sono arrogati tutte le prerogative, che in un regime democratico sono spartite in maniera equilibrata fra i tre poteri dello Stato". "Una situazione in cui non è possibile votare alla Knesset una legge fondamentale se non con il consenso della Corte Suprema - secondo Levin - priva i cittadini di Israele del diritto di partecipare alle decisioni del Paese". La presidente uscente della Corte Suprema Ester Hayut, invece, ha ribadito che l'organismo rappresenta in Israele l'unico baluardo contro il potere concentrato nel governo. L'annullamento della Clausola di ragionevolezza avrebbe rappresentato, ha aggiunto, "un duro colpo alla separazione dei poteri e allo stato di diritto: due delle caratteristiche più evidenti di Israele quale stato democratico". A parlare è stato anche Amir Ohana (Likud), presidente della Knesset e forte sostenitore della riforma giudiziaria voluta da Netanyahu: “È più che ovvio che la Corte Suprema non ha alcuna autorità di annullare una Legge fondamentale. È altrettanto ovvio che non potremo occuparci di questa faccenda fintanto che la guerra è in corso", ha detto. Analoga la posizione dell'ideologo del Likud, il ministro della Giustizia Yariv Levin, che da anni si batte contro "lo strapotere dei giudici" in Israele. "I giudici - ha dichiarato - si sono arrogati tutte le prerogative, che in un regime democratico sono spartite in maniera equilibrata fra i tre poteri dello Stato". La pubblicazione della sentenza in giorni di guerra, ha sottolineato, "è proprio l'opposto dello spirito di concordia che sarebbe opportuno in questo periodo". Levin ha assicurato che non abbandonerà la lotta che ha ingaggiato contro la magistratura: "Continueremo a operare con pacatezza e responsabilità". Governo e Corte Suprema, quindi, restano ai ferri corti, ma per ora il confronto è congelato.