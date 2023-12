Guerra Hamas-Israele, Netanyahu: i tre “requisiti per la pace a Gaza”

Il primo ministro israeliano ha aggiunto che Israele rimarrà responsabile della sicurezza nella Striscia di Gaza nel "prossimo futuro". "L'aspettativa che l'Autorità palestinese smilitarizzi Gaza è un sogno irrealizzabile", ha scritto sul Wall Street Journal, spiegando che "per il prossimo futuro Israele dovrà mantenere la massima responsabilità in materia di sicurezza a Gaza". Netanyahu ha anche difeso l'operazione militare del suo Paese riguardo alle vittime civili nella Striscia - che secondo i funzionari sanitari locali sono oltre 20mila -, scrivendo che Israele distribuisce volantini e invia messaggi di testo per avvisare degli attacchi. Hamas, secondo il premier israeliano, si posiziona deliberatamente in aree civili.

Gli ostaggi

Nell'intervento di Netanyahu sul Wall Street Journal non si fa alcun riferimento agli ostaggi ancora a Gaza e il loro ritorno non viene indicato come un prerequisito per la pace. Ieri il premier israeliano ha parlato in una seduta alla Knesset e, proprio sul tema ostaggi, è stato contestato. Le famiglie degli ostaggi hanno scandito "Ora, ora" in diversi momenti del discorso, mentre il primo ministro dichiarava che le forze israeliane avevano bisogno di "più tempo" per garantire il loro rilascio continuando le operazioni nel territorio palestinese. La guerra a Gaza “sarà lunga e non volge ancora al termine”, ha aggiunto Netanyahu. E ancora: “Anche se sulla stampa e alle televisioni locali emergono perplessità, noi non cessiamo di combattere. E approfondiremo i combattimenti anche nei prossimi giorni. Dobbiamo avere pazienza, restare uniti e perseverare nello svolgimento della nostra missione”.