Israele-Hamas, risoluzione Onu chiede aiuti per Gaza ma non la tregua

La risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu chiede maggiori aiuti per Gaza, ma non una tregua immediata. Il testo non include neanche l'originaria frase "urgente sospensione delle ostilità" e si limita a misure urgenti per "creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità". Delusi gli Usa. L'ambasciatrice americana a Palazzo di Vetro Linda Thoms-Greenfield, si dice "sorpresa e delusa". La Russia si astiene. Intanto "Israele continuerà la guerra fino al rilascio di tutti i rapiti e all'eliminazione di Hamas nella Striscia di Gaza". E per Hamas la risoluzione Onu su Gaza è insufficiente. Di segno contrario la posizione della Ue che accoglie con favore il risultato e si dice pronta "al lavoro con i partner per affrontare l'emergenza umanitaria e prepararsi già al dopo".





