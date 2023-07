1/13 ©Getty

Ancora proteste in lsraele. Il via libera del parlamento alla contestata riforma della giustizia ha gettato il Paese nel caos: migliaia di manifestanti sono scesi in strada nella serata di ieri, 24 luglio, dopo il sì alla riforma. In tutto sarebbero circa 40 le persone arrestate. Si parla poi di 4 agenti di polizia e di 3 manifestanti feriti. A Tel Aviv è stata bloccata l’autostrada di Ayalon in segno di protesta. Scontri anche a Gerusalemme

Israele, via libera alla riforma della giustizia. Proteste e scontri nel Paese