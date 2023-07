Cisgiordania, tre palestinesi uccisi in uno scontro a fuoco

Mondo

Il luogo è stato di recente teatro di nuovi scontri. Le ragioni della sua importanza sono non solo storiche, ma anche politiche: qui l’ex primo ministro Ariel Sharon venne con mille israeliani nel 2000, ribadendo quel principio che sottolinea come “chi controlla il Monte del Tempio ha diritti sulla Terra d’Israele”

DOVE SI TROVA AL-AQSA – La moschea di Al-Aqsa si trova nel cuore della Città Vecchia di Gerusalemme , su una collina nota agli ebrei come Har ha-Bayit , o Monte del Tempio, e per tutti i musulmani come al-Haram al-Sharif, o Il Nobile Santuario

PERCHÉ È IMPORTANTE PER I MUSULMANI – Il sito di Al-Aqsa è tra i più importanti per la fede islamica: è infatti considerato come il terzo luogo più sacro dell'Islam, dopo La Mecca e Medina. Al-Aqsa è il nome dato all'intero complesso e ospita due luoghi sacri musulmani come la Cupola della Roccia e la Moschea Al-Aqsa, nota anche come Moschea Qibli, costruita nell'VIII secolo d.C.