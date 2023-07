Cisgiordania, attacco israeliano a Jenin: almeno 3 palestinesi uccisi

In un comunicato le forze armate israeliane confermano le operazioni di bombardamento contro "infrastrutture terroristiche". I residenti di Jenin hanno riferito alla Cnn di aver sentito esplosioni e colpi d'armi da fuoco pesanti nella zona, mentre video girati sulla scena dell'attacco mostrano l'evacuazione di palestinesi feriti sulle ambulanze che li trasportavano all'ospedale della città ascolta articolo

Secondo quanto riferito dal ministero della sanità, almeno tre palestinesi sono rimasti uccisi in un attacco sferrato da Israele a Jenin (Cisgiordania), ci sarebbero ache dei feriti. Secondo la radio militare israeliana ci sono ancora diversi colpi sepolti sotto le macerie di un edificio che è stato colpito dalla aviazione. In un primo commento al-Fatah accusa Israele di aver lanciato un "attacco barbaro" che comunque "non ci dissuaderà dal continuare a difendere il nostro popolo fino alla libertà e alla indipendenza". "Le forze israeliane operano nelle ultime ore con uno sforzo concentrato contro focolari di terrorismo a Jenin" ha affermato il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant su twitter.

L'offensiva Una offensiva che, secondo i media locali, sarebbe stata decisa una decina di giorni fa, in seguito all'attentato in Cisgiordania in cui sono rimasti uccisi quattro israeliani. Secondo la radio militare le operazioni delle forze armate a Jenin potrebbero proseguire almeno per una settimana. L'obiettivo dei soldati è di setacciare la zona e di localizzare in particolare i laboratori delle diverse milizie dove vengono realizzati ordigni ed armi. La sensazione di Israele è che da tempo la Autorità nazionale palestinese abbia perduto il controllo della situazione a Jenin e che quella città sia gradualmente divenuta un "rifugio" per i terroristi.