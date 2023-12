Israele–Hamas, ipotesi scambio 40 ostaggi per un mese di tregua. LIVE

Sarebbe in corso una mediazione del Qatar per lo scambio di 40 prigionieri israeliani nella mani di Hamas in cambio di un mese di tregua nella Striscia.

Continuano intanto i violenti scontri a Gaza. L'esercito afferma di aver ucciso ieri "decine di terroristi". I media arabi parlano di 12 morti in un bombardamento su un edificio residenziale di Zawaida. Esodo di civili palestinesi verso il valico egiziano di Rafah. "Andremo avanti per molti mesi: non cederò alle pressioni internazionali", tira dritto Netanyahu. Gli Usa abbattono due missili houthi sul Mar Rosso.





