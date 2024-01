Guerra Israele–Hamas, Gaza sotto assedio: le ultime notizie. DIRETTA

Più di 20 razzi sono stati lanciati da Hamas contro il centro e il sud di Israele proprio all'inizio del nuovo anno. La maggior parte è stata intercettata dal sistema di difesa missilistico Iron Dome, scrive il Times of Israel. Le sirene hanno suonato in varie località del centro del Paese, tra cui Rehovot, Ness Ziona, Holon, Lod e Modiin, così come Ashdod, Sderot e altre città del sud. Il servizio di ambulanze afferma che non ci sono stati feriti.