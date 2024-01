Israele - Hamas, Tel Aviv: "In guerra per tutto il 2024". LIVE

E' iniziata l'uscita graduale delle forze israeliane dal settore nord della Striscia di Gaza, con il ritiro di 5 brigate nel corso di questa settimana. Ma l'esercito pensa che sarà impegnato in combattimenti a Gaza per l'intero anno", ha detto il portavoce militare di Israele. Almeno 15 civili sono rimasti uccisi ieri sera in un bombardamento su una casa di Deir el-Balah, secondo fonti palestinesi. Istituiti dalla Mezzaluna rossa campi per sfollati a Rafah e a Khan Yunis