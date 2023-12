Usa guidano coalizione anti Houthi nel Mar Rosso: c'è anche l'Italia

Una nuova task force composta da 10 Paesi per rafforzare la difesa marittima e garantire la sicurezza alle navi commerciali: così il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha presentato l'iniziativa statunitense alla quale aderirà, con un ruolo di primo piano, anche il Bahrein ascolta articolo

I ribelli Houthi continuano a fare paura alle navi nel Mar Rosso. Questa mattina un nuovo attacco delle forze yemenite filo-iraniane ha colpito tra le coste di Gibuti e lo stretto di Bab al Mandab, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Le azioni dei ribelli sono iniziate con la guerra tra Israele e Hamas come forma di supporto a Gaza e gli attacchi sono stati condannati dall’Ue ma anche dagli Stati Uniti che ieri hanno annunciato una coalizione di 10 nazioni contro gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Tra gli altri, Gran Bretagna, Francia, Italia e Bahrein aderiranno alla "iniziativa di sicurezza multinazionale" per garantire la sicurezza delle navi commerciali. Come sottolineato dal segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, "i Paesi che cercano di sostenere il principio fondamentale della libertà di navigazione devono unirsi per affrontare la sfida posta da questo attore non statale".

La risposta yemenita Anche il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha parlato della coalizione anti-Houthi: una task force che intende “rafforzare una forza marittima che esiste già, sotto la guida del Bahrein". La risposta dei ribelli non si è fatta attendere. Gli Houthi "saranno in grado" di affrontare la coalizione formata dagli Stati Uniti, ha affermato in un'intervista ad al-Jazeera Mohammed al-Bukhaiti, membro dell'organizzazione filo-iraniana che controlla alcune parti dello Yemen. leggi anche Yemen, attacco Houthi nel Mar Rosso, colpita nave norvegese

Iran prende le distanze Gli Houthi sono un gruppo yemenita filo-iraniano: per questo motivo Teheran è stata accusata di sostenere gli attacchi contro le navi del Mar Rosso. L’Iran, per voce del viceministro degli Esteri Ali Bagheri Kani, ha però preso le distanze dai ribelli, affermando che “il gruppo agisce in modo indipendente per quanto riguarda i suoi attacchi e il sequestro delle navi collegate a Israele nel Mar Rosso e nel Mar Arabico”. “Non è giusto - ha sottolineato il politico - mettere in relazione le misure indipendenti del gruppo yemenita con altri Paesi". leggi anche Israele-Hamas, a Varsavia incontro capi Mossad, Cia, leader Qatar