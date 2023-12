Yemen, sospetto attacco Houthi nel Mar Rosso, colpita nave norvegese

La ricostruzione dei fatti

Gli Houthi, vicini all'Iran, sono entrati nel conflitto - che si è diffuso in tutto il Medio Oriente da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre - attaccando navi lungo rotte marittime vitali e lanciando droni e missili contro lo stesso Israele. Sabato, gli Houthi hanno dichiarato che avrebbero preso di mira tutte le navi dirette in Israele, indipendentemente dalla loro nazionalità, e hanno messo in guardia le compagnie di navigazione internazionali dal trattare con i porti israeliani. Non è chiaro se la Strinda avesse legami con Israele o se fosse diretta verso un porto israeliano. Il gruppo, che governa gran parte dello Yemen, afferma che i suoi attacchi sono una dimostrazione di sostegno ai palestinesi e ha promesso che continueranno fino a quando Israele non fermerà la sua offensiva sulla Striscia di Gaza.