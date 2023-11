La contraerea ha distrutto più di 40 bersagli aerei, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare della città Mykhailo Shamanov. "Questo è il quarto attacco con droni Shahed contro Kiev in un mese. Quello della scorsa notte è il più massiccio dall'inizio dell'invasione russa". "In questo momento ci sono due persone colpite nel distretto di Solomyansky. Entrambi hanno ricevuto assistenza medica sul posto", ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Un condominio nel quartiere è stato danneggiato dalla caduta di detriti e i servizi di emergenza sono al lavoro per estrarre due donne dalle macerie, ha aggiunto il primo cittadino. Nello stesso quartiere sono stati segnalati diversi incendi, tra cui uno in un asilo. Sul distretto di Pechersky sono caduti anche i detriti dei droni abbattuti dalla difesa antiaerea ucraina. Si tratta di droni Shahed di fabbricazione iraniana, hanno affermato le autorità locali.