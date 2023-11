Guerra Israele– Hamas, Gaza sotto assedio: le ultime notizie. LIVE

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha detto al suo governo che l'accordo negoziato con Hamas sugli ostaggi detenuti a Gaza dal 7 ottobre è "la decisione giusta" da prendere. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha contribuito a "migliorare il quadro che vi viene proposto (...) per includere più ostaggi a un costo inferiore", ha dichiarato in serata nel corso di una riunione che dovrebbe sfociare in una decisione. Il premier ha poi ribadito che ''Israele è in guerra e continueremo finché otterremo la distruzione di Hamas".