Biden: “Estremamente soddisfatto per accordo sugli ostaggi di Hamas”

Il gabinetto di guerra di Israele ha approvato l'accordo sugli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza: ci sarà una tregua di 4-5 giorni e il rilascio di 50 israeliani a fronte di 150 detenuti palestinesi. Via libera anche a 300 camion di aiuti Poi la guerra riprenderà. Il presidente americano Joe Biden, in una nota citata dai media internazionali ha ringraziato "lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani del Qatar e il presidente Abdel-Fattah al-Sisi dell'Egitto per la loro collaborazione nel

Ci sono tre cittadini americani, tra cui un bambino, tra gli ostaggi che saranno rilasciati, come riferisce un alto funzionario Usa. Sempre secondo l'amministrazione americana, i rilasci partiranno da giovedì. A livello complessivo, "l’accordo è stato studiato per rilasciare 50 tra donne e bambini nella prima fase, ma ci aspettiamo che altri ostaggi siano liberati in un secondo momento", fanno sapere da Washington.

Biden: "Non mi fermerò finché tutti non saranno rilasciati"

"Come presidente - ha fatto sapere Biden - non ho priorità più alta che garantire la sicurezza degli americani tenuti in ostaggio in tutto il mondo. Ecco perché fin dai primi istanti del brutale attacco di Hamas io e il mio team di sicurezza nazionale abbiamo lavorato a stretto contatto con i partner regionali per fare tutto il possibile per garantire il rilascio dei nostri concittadini. Abbiamo visto i primi risultati di questo sforzo alla fine di ottobre, quando due americani si sono riuniti ai loro cari". L'accordo dovrebbe ora "riportare a casa altri ostaggi americani e non mi fermerò finché non saranno tutti rilasciati", ha garantito.