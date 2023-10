Mosca a Occidente: "Da escalation conflitto rischio nucleare". LIVE

La Russia ha avvertito l'Occidente che la costante escalation del conflitto con Mosca nella guerra in Ucraina minaccia uno scontro militare diretto tra potenze nucleari. "La linea occidentale porta con sé la minaccia di uno scontro militare diretto tra le potenze nucleari, che è carico di conseguenze catastrofiche". Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, parlando allo Xiangshan Forum di Pechino, ha accusato l'Occidente di voler infliggere una "sconfitta strategica" a Mosca in una "guerra ibrida", elogiando invece le relazioni Russia-Cina come un modello "esemplare" per i Paesi "che non voglio legarsi al blocco occidente".

ll presidente ucraino Zelensky sostiene che la maggioranza dei Paesi del mondo si sta gradualmente unendo attorno a una visione comune, il suo piano di pace per l'Ucraina. Ne ha parlato nel corso della prima giornata di lavoro a Malta sulla sua proposta in dieci punti per porre fine alla guerra (un piano in cui si chiede il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina).

Gli ex mercenari del gruppo Wagner si sono uniti al battaglione Akhmat della Cecenia impegnato nella guerra in Ucraina.





