Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 26 settembre. LIVE

Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato l'arrivo in Ucraina dei primi tank Abrams di fabbricazione americana. "Buone notizie dal ministro (della Difesa Rustem, ndr) Umerov. Gli 'Abrams' sono già in Ucraina e si preparano a rinforzare le nostre brigate", ha scritto Zelensky in un post su Telegram. "Sono grato ai nostri alleati per aver rispettato gli accordi! Cerchiamo nuovi contratti per ampliare la geografia delle forniture", ha aggiunto.

Il comandante della Flotta russa del Mar Nero, l'ammiraglio Viktor Sokolov, è stato ucciso in Crimea: lo hanno reso noto le Forze ucraine per le operazioni speciali, come riporta Rbc-Ucraina. Sokolov è morto nell'attacco di venerdì scorso al quartier generale della Flotta, nella Crimea occupata. Nel complesso, 34 ufficiali sono stati uccisi, tra cui Sokolov, si legge nel messaggio. Altri 105 russi sono rimasti feriti.

Primo ordine di decollo immediato giovedì per gli F-35 dell'Aeronautica militare italiana impegnati nella missione in Polonia dopo l'intercettazione di velivoli russi. Intanto la Polonia ribadisce che invierà a Kiev solo vecchie armi: 'Quelle moderne servono a noi', ha detto il presidente Duda.

