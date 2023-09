Il possesso di armi atomiche è immorale", scirve Francesco in un post su X. "Non è escluso che un fatto imprevedibile metta in moto l'apparato bellico"

"Il possesso di armi atomiche è immorale poiché, come osservava Giovanni XXIII nella Pacem in terris, non è escluso che un fatto imprevedibile metta in moto l'apparato bellico. Sotto la minaccia di armi nucleari siamo tutti sempre perdenti!". Lo dice il Papa con un post su X. (GUERRA UCRAINA - IL LIVEBLOG)