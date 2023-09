Ucraina, morto comandante flotta russa del Mar Nero Viktor Sokolov

L'ammiraglio Viktor Sokolov, comandante della flotta russa del Mar Nero, sarebbe stato ucciso in un attacco ucraino nal quartier generale della flotta di Mosca nel porto di Sebastopoli, in Crimea, nei giorni scorsi .

La morte dell'ammiraglio Viktor Sokolov

"Nell'attacco al quartier generale della flotta russa del Mar Nero, sono morti 34 ufficiali compreso il comandante della flotta. Altri 105 occupanti sono rimasti feriti. L'edificio del quartier generale è distrutto", hanno riferito le forze speciali ucraine su Telegram. Non è chiaro come i servizi di Kiev abbiano conteggiato i morti e i feriti nell'attacco; non è la prima volta che i numeri delle perdite, da una parte e dall'altra, vengono esagerati o minimizzati. Alcuni funzionari russi hanno confermato l'attacco ucraino di venerdì: almeno un missile avrebbe colpito il quartier generale della flotta. Un attacco che fa parte della strategia di Kiev, che ha intensificato gli attacchi nel Mar Nero e in Crimea mentre le forze ucraine continuano la controffensiva, iniziata quasi quattro mesi fa, per riprendersi il territorio occupato dalla Russia.