Russia, Putin vara economia di guerra con spese militari al 6% del Pil

La Russia ha lanciato un programma di produzione bellica mai visto prima, con una razionalizzazione sovietica delle catene di montaggio e con investimenti mostruosi: una serie di informazioni trapelate negli ultimi giorni spazzano via le speranze su qualsiasi trattativa. Un’economia di guerra, che testimonia la determinazione del Cremlino a portare avanti il conflitto in Ucraina per tutto il prossimo anno. Senza badare a costi pur di arrivare a schiacciare Kiev. (LIVEBLOG - SPECIALE ). Il prossimo anno, secondo quanto riferito da Bloomberg, la Russia prevede di aumentare la spesa per la difesa al 6% del suo PIL, in aumento rispetto al 3,9% di quest'anno e al 2,7% del 2021. In base alle proposte discusse dal governo russo il 22 settembre, la spesa per la difesa nel 2024 dovrebbe ammontare a 10,8 trilioni di rubli (equivalenti a 112 miliardi di dollari), un incremento rispetto ai 6,4 trilioni di rubli (67 miliardi di dollari) del 2023.

Nel dettaglio

È importante notare che l'aumento dei costi per la difesa sta sostenendo la modesta ripresa economica della Russia quest'anno, contribuendo a una maggiore produzione industriale. Tuttavia, questo ha già portato il bilancio a un deficit di circa 24 miliardi di dollari, una cifra aggravata dalla diminuzione dei ricavi delle esportazioni. Nel mese di agosto, Reuters ha riportato che Mosca aveva raddoppiato il suo obiettivo di spesa per la difesa nel 2023, portandolo a oltre 100 miliardi di dollari. Nel frattempo, i crescenti costi del conflitto in Ucraina stanno mettendo a dura prova le finanze pubbliche. Inoltre, i piani finanziari per il 2024 indicano un impegno nei confronti dei settori sociali più vulnerabili, suggerendo che il Cremlino intenda aumentare la spesa per le pensioni e il welfare in vista delle elezioni presidenziali del prossimo marzo. In tali elezioni, Putin è ampiamente previsto come vincitore, estendendo così il suo governo almeno fino al 2030. Se confermate, queste mosse rappresenterebbero una spesa per la difesa senza precedenti nella storia moderna della Russia, come sottolineato da Alexandra Prokopenko, ex funzionario della banca centrale russa.