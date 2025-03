Belgrado, migliaia di manifestanti in corteo verso il parlamento

Migliaia di persone sono scese in piazza a Belgrado per sfilare in corteo verso il parlamento. I manifestanti, provenienti da varie zone della città, si stanno radunando verso la spianata antistante il parlamento, dove nel pomeriggio è in programma la grande manifestazione antigovernativa organizzata dal movimento degli studenti in agitazione. Alla protesta aderiscono altre categorie di lavoratori, tra cui insegnanti, agricoltori, avvocati, operatori culturali. Presenti anche tanti cittadini, insofferenti e critici con la politica del governo serbo e del presidente Aleksandar Vucic. Hanno garantito il loro appoggio alla manifestazione anche le forze di opposizione, pur non prendendovi parte in prima persone.

La protesta davanti al parlamento

Questa mattina gli organizzatori della protesta avevano annunciato che la manifestazione si sarebbe tenuta sulla Piazza Slavija e non più davanti al parlamento, per scongiurare eventuali incidenti con gli altri studenti anti-protesta accampati in un parco vicino. Tale notizia sembra però non essere stata confermata e il raduno centrale dovrebbe comunque tenersi davanti al parlamento. La città è stata presidiata da uno schieramento di poliziotti in assetto antisommossa. Inoltre, nella capitale serba è stato sospeso il servizio del trasporto pubblico, sia quello cittadino che quello relativo ai collegamenti in autobus con le località limitrofe, per la presenza dei manifestanti e dei tanti raduni e cortei in corso. Nel frattempo, sono stati segnalati due incidenti in quartieri periferici di Belgrado. Almeno cinque persone sarebbero state investite da auto in corsa, mentre un autista sarebbe stato arrestato. Nonostante le dimisisoni del premier Vucevic a fine gennaio, le proteste proseguono da novembre con raduni, cortei, blocchi stradali e grandi manifestazioni con decine di migliaia di partecipanti organizzate nelle principali città del Paese: da Novi Sad a Kragujevac, fino a Nis e Belgrado.