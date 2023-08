Missili russi dal Mar Nero: è allarme in tutta l'Ucraina. LIVE

il Ministero della Difesa russo ha annunciato di avere inviato un aereo da caccia per intercettare un drone di ricognizione dell'aeronautica Usa sul Mar Nero. Non appena il caccia russo si è avvicinato, il drone ha fatto inversione di rotta per allontanarsi dai confini della Federazione Russa, ha affermato la Difesa di Mosca.

Intanto sul campo prosegue il conflitto: le forze ucraine che combattono sul fronte sud, nell'oblast di Zaporizhzhia, hanno sfondato la più fortificata linea difensiva russa, e ora sarebbero in grado di avanzare più speditamente.

L'esercito russo controbatte con l’annuncio di aver respinto sette attacchi delle forze armate ucraine in direzione di Krasno-limansk, vicino Liman, città dell'oblast di Donetsk.

E' di tre morti, invece, secondo fonti ucraine, il bilancio degli attacchi con l'artiglieria russa a Kherson e Kharkiv.

In Russia il test del Dna ha confermato l'identificazione del capo della Wagner Yevgheny Prigozhin fra i morti dell'incidente aereo del 23 agosto. Lo conferma la commissione d'inchiesta russa sull'incidente, citata dalle agenzie.





