Guerra, Kiev avanza a Sud. Zelensky: "Su Crimea possibile soluzione"

Le difese aeree russe hanno abbattuto droni ucraini sulle regioni di Tula e Belgorod, ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, senza indicare se ci sono stati danni o vittime. Due droni "sono stati distrutti" dalle difese aeree sulla regione di Tula a sud di Mosca, ha detto il ministero della Difesa russo in una dichiarazione su Telegram. Un altro drone e' stato "distrutto dalle forze di difesa aerea" sulla regione di Belgorod, che confina con l'Ucraina, ha detto il ministero in una dichiarazione separata. Il ministero non ha precisato se ci siano stati danni o vittime n di entrambi gli incidenti. La capitale e altre regioni russe sono state prese di mira da una raffica di attacchi di droni ucraini negli ultimi giorni dopo che Kiev ha promesso all'inizio di questa estate di "restituire" il conflitto alla Russia. Gli attacchi hanno causato pochi danni gravi.