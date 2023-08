Guerra, pioggia di droni sulla Russia. Due morti in attacco a Kiev

Pioggia di droni nella notte in Russia: attacchi, abbattimenti e chiusure di spazi aerei sono stati segnalati da Mosca in almeno sette regioni compresa quella della capitale.

Colpito l'aeroporto di Pskov, non lontano dal confine con l'Estonia: quattro aerei da trasporto strategico sono stati danneggiati. Attaccata nella notte la capitale ucraina Kiev: il bilancio è di almeno due morti e tre feriti, in quello che le autorità locali definiscono il peggior raid sulla città dalla scorsa primavera. Esplosioni anche a Odessa e allarme aereo scattato in molte altre regioni dell'Ucraina. La Russia intanto afferma di aver distrutto quattro navi militari ucraine nel Mar Nero e di aver sventato un attacco di droni marini vicino Sebastopoli.

Il funerale di Yevgeny Prigozhin si è svolto in forma privata. Ne dà notizia il servizio stampa della Concord. Sarà in Cina il primo viaggio all'estero di Vladimir Putin da quando la Cpi ha spiccato il suo mandato di arresto internazionale. Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg citando alcun fonti, Putin ha accettato l'invito di Xi Jinping a partecipare al 'Belt and Road Forum' che si terrà in ottobre.





Gli approfondimenti:

· Yevgeny Prigozhin, chi era il capo del gruppo mercenario Wagner

· Russia, la marcia dei ribelli senza sparare un colpo. Cosa è successo

· Diga esplosa in Ucraina: l'evento e le conseguenze. Mappe interattive

· Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti

· La storia di Zelensky da ex comico a presidente in guerra. FOTO

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

· La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

· Le notifiche su Facebook Messenger (clicca qui)

· Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)