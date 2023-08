Ucraina, attacco russo su Odessa: abbattuti droni e missili. LIVE

Ankara ha intensificato il lavoro diplomatico e spera che il presidente russo Vladimir Putin possa visitare la Turchia nei prossimi giorni. Lo scrive il quotidiano turco Milliyet citando una "fonte informata". Il canale televisivo turco A Haber ha riferito sabato che i leader turco e russo Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin potrebbero tenere colloqui alla fine di agosto o all'inizio di settembre, e la visita di Erdogan in Russia non è esclusa. La data e il luogo dei colloqui previsti tra i presidenti di Turchia e Russia sono ancora in discussione, la parte turca conta su agosto, ha poi riferito a Ria Novosti una fonte dell'amministrazione del leader turco. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aveva in precedenza riferito che Putin ed Erdogan hanno concordato di determinare esattamente il luogo e l'orario dell'incontro il prima possibile. Peskov aveva spiegato che i temi in agenda saranno le relazioni bilaterali, l'Ucraina e la questione dell'accordo sull'export di grano dal Mar Nero, che Mosca ha sospeso dal 17 luglio. Secondo Milliyet, Putin potrebbe visitare la Turchia "nei prossimi giorni"; si tratterebbe della prima visita del presidente russo in un Paese membro della Nato dall'inizio della guerra in Ucraina.