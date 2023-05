Nuove esplosioni a Kiev, dove le autorità riferiscono che "la difesa aerea è in azione". L'allarme aereo è scattato sulla capitale ucraina intorno all'una di notte ora locale (la mezzanotte in Italia), ed è attivo in gran parte delle regioni del Paese. Una persona è morta in seguito alla caduta di alcuni detriti. L'esercito ucraino ha abbattuto oltre 40 droni nell'attacco di questa notte su Kiev. Secondo l'amministrazione militare della capitale si tratta dell'attacco aereo più imponente condotto dalla Russia dall'inizio dell'invasione.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko sarebbe in condizioni critiche. Lo scrive su Twitter l'oppositore Valery Tsepkalo, già candidato alla presidenza del Paese, ex ambasciatore negli Stati Uniti e marito di Veronika Tsepkalo, candidata contro Lukashenko nel 2020. "Secondo le informazioni preliminari, soggette a ulteriori conferme, Lukashenko è stato trasportato d'urgenza al Moscow's Central Clinical Hospital dopo il suo incontro a porte chiuse con Putin. Attualmente è ancora sotto assistenza medica. I principali specialisti sono stati mobilitati per affrontare le sue condizioni critiche" ha scritto su Twitter Tsepkalo.