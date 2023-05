Elezioni Turchia, seggi aperti per ballottaggio Erdogan-Kilicdaroglu

Le operazioni di voto sono iniziate alle 8 ora locale, le 7 in Italia. I seggi resteranno aperti fino alle 17, le 16 italiane. Seguirà poco dopo il conteggio delle schede. Compreso il numero dei residenti all'estero, gli aventi diritto sono in tutto oltre 64,1 milioni di persone e possono votare tutti i cittadini turchi che abbiano compiuto almeno 18 anni ascolta articolo Condividi

Urne aperte in Turchia per il ballottaggio che dovrà decidere chi guiderà il Paese. Recep Tayyip Erdogan, presidente uscente, è convinto della vittoria: "Negli ultimi 21 anni la Turchia ci ha dato fiducia e domani (oggi, ndr) anche noi daremo fiducia alla Turchia". Se vincesse, darebbe inizio al suo terzo mandato e sarebbe alla guida fino al 2028. Erdogan seguirà il voto da Istanbul, mentre intorno alle 18 ora locale dovrebbe arrivare nella capitale Ankara: lo ha reso noto l’emittente televisva TRT Haber. Lo sfidante Kemal Kilicdaroglu, comunque vada, è già riuscito nell’impresa di rendere traballante la leadership del presidente in carica (portandolo appunto al ballottaggio). Le operazioni di voto sono iniziate alle ore 8 locali, le 7 in Italia. I seggi resteranno aperti fino alle 17, le 16 italiane. Seguirà poco dopo il conteggio dei risultati. Compreso il numero dei residenti all'estero, gli aventi diritto sono in tutto oltre 64,1 milioni di persone e possono votare tutti i cittadini turchi che abbiano compiuto almeno 18 anni.

Erdogan in vantaggio al primo turno Durante il primo turno, il 14 maggio, l'affluenza è stata superiore all'87% degli aventi diritto. Erdogan è arrivato primo con il 49,5% dei consensi, Kilicdaroglu ha ottenuto quasi il 45% dei voti. Sinan Ogan, politico di destra nazionalista che ha poi deciso di sostenere il presidente uscente al ballottaggio, si è classificato terzo con poco più del 5% dei consensi. La vigilia del secondo turno si è consumata tra ultimi appelli e accuse incrociate. "Facciamo iniziare il secolo della Turchia con i nostri voti", ha detto Erdogan in riferimento al centenario della Repubblica turca che ricorre quest'anno. Il leader ha detto di augurarsi che "la volontà" espressa dagli elettori al primo turno "si rifletta sui risultati in modo ancora più forte" nel voto di oggi. Al potere già da vent'anni, nel suo ultimo comizio a Istanbul prima delle elezioni il presidente ha utilizzato toni concilianti, smussando una retorica molto dura scelta per la campagna del primo turno, e ha invitato a votare per lui anche i sostenitori del candidato avversario. "Sono anche loro figli della nostra nazione, spero che cammineremo insieme", ha affermato il presidente uscente che nei sondaggi pubblicati durante questa settimana risulta essere in vantaggio rispetto a Kilicdaroglu, che ha raccolto attorno a sé una coalizione di partiti di opposizione di orientamento politico molto diverso. E può contare anche sul sostegno del Partito della Sinistra Verde Ysp, la terza forza più rappresentata in Parlamento e di orientamento filo curdo, che ha invitato i suoi elettori a votare per lui. leggi anche Turchia al bivio, ecco il ballottaggio tra Erdogan e Kilicdaroglu

Le alleanze recenti Nell'ultima settimana, Erdogan è riuscito a ottenere il sostegno di Sinan Ogan, politico proveniente dalla destra nazionalista arrivato terzo al primo turno delle presidenziali con poco più del 5% dei consensi. Nei giorni scorsi, Kilicdaroglu ha trovato invece l'appoggio di Umit Ozdag e del suo Zafer Partisi (il partito della Vittoria), formazione di destra nazionalista che aveva sostenuto Ogan al primo turno ma, quando quest'ultimo ha dichiarato di schierarsi con il presidente uscente, ha scelto di dare il proprio sostegno a Kilicdaroglu. Il candidato di opposizione si è lamentato di spazi ridotti sulla maggior parte dei mezzi di informazione per la sua campagna elettorale e, parallelamente ai toni più tranquilli utilizzati da Erdogan nei suoi comizi, ha virato su un discorso nazionalista molto duro che è stato bollato come populista da alcuni analisti. leggi anche Elezioni Turchia, ira per la vignetta di Erdogan folgorato nella vasca

I siriani e l’immigrazione "I siriani se ne andranno" è stato uno dei nuovi messaggi della campagna elettorale per il ballottaggio di Kilicdaroglu, che ha promesso il rimpatrio di tutti i migranti nel caso di elezione. Per lui se Erdogan vincesse ancora arriverebbero milioni di rifugiati nel Paese, oltre ai siriani fuggiti dopo il conflitto del 2011 che già vivono nel Paese e sono quasi 4 milioni. Erdogan che nei giorni scorsi ha parlato del "ritorno volontario" di 1 milione di siriani nelle zone del nord della Siria controllate da Ankara, dove la Turchia sta costruendo strutture di accoglienza in collaborazione col Qatar. Il presidente turco, se eletto nuovamente, vorrebbe rimpatriare i rifugiati anche in altre regioni della Siria ed è in corso un negoziato per la riconciliazione col presidente Bashar al-Assad con cui ruppe i rapporti dopo l'inizio del conflitto, anche se i colloqui sono ancora in fase iniziale. E la normalizzazione dei rapporti tra Ankara e Damasco per ora resta soltanto una prospettiva. "Non si tratta di razzismo, vogliamo soltanto che finisca l'immigrazione illegale, non è più sostenibile", dice Ayfer Yazkan, militante del partito di Kilicdaroglu intervistata dall’Ansa mentre distribuisce i volantini che promettono il rimpatrio dei siriani. "Tra i migranti, ci sono membri dell'Isis, talebani, c'è di tutto, vengono dall'Africa e c'è il rischio che possano entrare facilmente in Europa", sostiene la donna secondo cui una situazione fuori controllo ai confine turco ha portato "15 milioni di migranti" ad entrare illegalmente nel Paese. Con conseguenze sull'economia della Turchia, già in condizioni difficili a causa delle politiche dell'attuale amministrazione. leggi anche Borsa turca giù del 6% dopo il primo turno elettorale