Borsa turca giù del 6% dopo il primo turno elettorale

Profondo rosso per la borsa turca, in calo di oltre il 6% nel day after del primo turno delle elezioni, con la lira turca che si è svalutata ulteriormente rispetto ai giorni scorsi. Erdogan si è fermato al 49% dei voti, di poco sotto alla soglia del 50% necessaria per essere eletto direttamente. Servirà quindi il ballottaggio per decidere il vincitore delle elezioni, con il presidente uscente che appare comunque favorito. Marta Ottaviani, giornalista, ha spiegato a Sky TG24 Business le ragioni di questo risultato.

Nella puntata di Sky TG24 Business del 15 maggio (guardala qui) anche Daniela Corsini, economista di Intesa San Paolo per un’analisi del mercato dell’oro, e Alessandro Tani, Senior Private Banker di Fineco, con cui si è discusso delle scelte di risparmio degli italiani.