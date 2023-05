Come sopravvive la Turchia con l'inflazione oltre il 40%

In Turchia l'inflazione continua a essere molto alta. Negli ultimi 12 mesi i prezzi sono infatti aumentati del 43,7 %. Numeri impensabili per un'economia occidentale. Eppure l'economia turca sembra in grado di reggere il colpo, nonostante il tasso di disoccupazione sia comunque in doppia cifra. A Sky TG24 Business Giorgio Medda, amministratore delegato di Azimut Holding, ha spiegato come l'economia del paese riesca a fronteggiare un'inflazione così elevata.

