IL PERSONAGGIO – Ma chi è Kılıçdaroğlu? Il politico turco, 74 anni, è un uomo che già da tempo occupa la scena politica nazionale, sebbene sia a capo del Chp soltanto dal 2010. Un periodo di guida piuttosto lungo, ben 13 anni, che però si ricorda soprattutto per l’ultimo periodo: il suo soprannome, “Gandhi turco”, deriva dalla famosa “Marcia per la Giustizia" del 2017 (in foto), 450 km a piedi da Ankara a Istanbul per denunciare la condanna per spionaggio di un parlamentare Chp e conclusasi con una grande adunata in città

