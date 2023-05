Elezioni Turchia, ira per la vignetta di Erdogan folgorato nella vasca

Mondo

Elezioni in Turchia: chi è Kemal Kılıçdaroğlu, lo sfidante di Erdogan

Il voto del 14 maggio può essere decisivo per il futuro della Turchia: il candidato del partito kemalista è infatti in vantaggio nei sondaggi e può surclassare l’attuale presidente, dominus della politica nazionale negli ultimi vent’anni. Musulmano alevita, più vicino all’Occidente che a Mosca e noto per il gesto del cuore, ecco chi è il personaggio che è stato paragonato a Gandhi

Il "Gandhi turco" ha una grande possibilità: quella di spodestare il Sultano. Le elezioni parlamentari e presidenziali del 14 maggio in Turchia possono segnare un pezzo di storia importante dell’ultimo ventennio del Paese: Recep Tayyip Erdogan è per la prima volta sfavorito e rischia di perdere il posto a favore di Kemal Kılıçdaroğlu, leader del partito laico e di centro sinistra Chp, fondato dal padre della Turchia moderna, Mustafa Kemal Ataturk (in foto, il candidato che va a rendere omaggio alla tomba di Ataturk)

IL PERSONAGGIO – Ma chi è Kılıçdaroğlu? Il politico turco, 74 anni, è un uomo che già da tempo occupa la scena politica nazionale, sebbene sia a capo del Chp soltanto dal 2010. Un periodo di guida piuttosto lungo, ben 13 anni, che però si ricorda soprattutto per l’ultimo periodo: il suo soprannome, “Gandhi turco”, deriva dalla famosa “Marcia per la Giustizia" del 2017 (in foto), 450 km a piedi da Ankara a Istanbul per denunciare la condanna per spionaggio di un parlamentare Chp e conclusasi con una grande adunata in città