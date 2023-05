Le forze regolari dell'esercito russo si sono date alla "fuga" a Bakhmut. Lo afferma Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia militare privata Wagner. Il portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov, aveva detto che le unità russe si erano "raggruppate" per assumere una linea più vantaggiosa. "Quello che ha detto Konashenkov si chiama fuga, non riorganizzarsi", ha commentato Prigozhin sul suo canale Telegram, per poi aggiungere che Kiev "sarà presto a una distanza di 500 metri, occupando tutte le altezze tattiche". Il presidente ucraino Zelensky, intanto, all'interno di una serie di visite in Paesi Ue, farà tappa a Roma, dove incontrerà Mattarella. Riserbo sui particolari della visita per ragioni di sicurezza. Dovrebbe tenersi anche un incontro con il Papa e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente ucraino è stato a Helsinki, in Finlandia, e all'Aia, nei Paesi Bassi e nei prossimi giorni sarà prima a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier. Due civili sono stati uccisi e altri 22 sono rimasti feriti negli attacchi russi avvenuti nelle ultime 24 ore e che hanno preso di mira nove oblast ucraine: Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Luhansk e Donetsk.

