Zelensky incontra Mattarella a Roma: "La nostra vittoria è la pace"

"Riconfermo il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina sul piano degli aiuti militari, finanziari, umanitari e della ricostruzione, sul breve e lungo termine. Sono in gioco non solo l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma anche la libertà dei popoli e l'ordine internazionale". Così Sergio Mattarella nel corso del colloquio al Quirinale

"Sono qui per ringraziare l'Italia. Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i governi (Draghi e Meloni). Abbiamo con l'Italia valori comuni. Noi siamo per la pace, la nostra vittoria è la pace. Siamo aperti a tutti i contributi internazionali ma la guerra la stiamo subendo sul nostro territorio e la pace deve prevedere la giustizia su tutto il nostro territorio". Così il presidente ucraino, Volodomir Zelensky, oggi a Roma, nel corso dei colloqui al Quirinale con Sergio Mattarella (LA DIRETTA).

Le parole di Zelensky

Secondo una nota diffusa dalla presidenza ucraina, Zelensky ha espresso a Mattarella la speranza di un ulteriore ampio sostegno da parte dell'Italia. Inoltre, ha rilevato la necessità di un ulteriore rafforzamento della pressione internazionale sulla Russia, in particolare attraverso nuove sanzioni. Il presidente ha sottolineato che "vittoria significa anche pace per il nostro Paese. Sono certo che la società italiana condivide pienamente il nostro atteggiamento, la nostra giusta lotta contro La guerra non provocata della Russia". I leader dei due Paesi - riferisce ancora la nota - si sono soffermati sugli sforzi dell'Ucraina per ripristinare la pace sulla base della formula di pace ucraina. "Apprezzo molto la disponibilità dell'Italia ad aderire all'attuazione della nostra Formula di pace. Conto sulla partecipazione dell'Italia al Global Peace Summit, che avrà luogo quest'anno", ha affermato Zelensky, che ha anche elogiato il sostegno dell'Italia agli sforzi internazionali per ritenere la Russia responsabile dei crimini in Ucraina.