Un allarme aereo è stato dichiarato nella notte in diverse regioni dell'Ucraina per un possibile attacco con droni kamikaze ed è stata attivata la contraerea. Le sirene sono risuonate nelle regioni di Kyiv, Chernihiv e Zhytomyr. L'amministrazione militare regionale di Kiev ha avvertito di un possibile attacco da parte di droni kamikaze ed è entrata in funzione la difesa aerea. Poco prima in Russia, al centro di Belgorod, si è verificata un'esplosione in pieno centro città. Sarebbe stata causata, secondo la Tass, dall'espulsione di un ordigno da un aereo russo. Due persone sono rimaste ferite.