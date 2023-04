I beni in Italia di Artem Uss sono stati congelati, l'operazione è scattata dopo che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato un decreto al riguardo. Un caccia russo ha accidentalmente bombardato la città russa di Belgorod vicino al confine con l'Ucraina. L'ordigno ha causato danni e un cratere largo 20 metri: almeno tre le persone rimaste ferite.

"Dopo una pausa di 25 giorni, la capitale dell'Ucraina ha subito un altro attacco aereo da parte del nemico", scrive su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, dopo che l'allarme aereo è risuonato nella notte sulla città e in altre regioni ucraine. "Secondo le prime informazioni, l'aggressore moscovita ha probabilmente utilizzato un nuovo lotto di droni iraniani Shahed.

Il segretario generale della Nato si è espresso a favore del proseguimento dei colloqui sull'invio di caccia occidentali all'Ucraina. Secondo quanto riporta Dpa, Stoltenberg ha detto che bisogna continuare a discutere dell'invio degli aerei da parte di alleati. Intanto una Corte di Mosca ha emesso un mandato di cattura con l'accusa di terrorismo per Kirill Budanov, capo dell'intelligence militare ucraina (Gur), per l'attentato al Ponte di Crimea in cui l'8 ottobre dell'anno scorso furono uccise quattro persone.