Russia, il dissidente Kara Murza condannato a 25 anni di carcere

Era accusato tradimento, diffusione di informazioni consapevolmente false sulle azioni delle forze armate russe e collaborazione con "un'organizzazione indesiderabile in Russia". La difesa dell'oppositore ha dichiarato di voler impugnare la sentenza in appello

Il 'nemico del popolo' Vladimir Kara-Murza è stato condannato a 25 anni di carcere per tradimento, diffusione di notizie false sulle forze militari e per aver lavorato per una organizzazione ritenuta indesiderabile dalle autorità. La difesa di Kara-Murza ha dichiarato di voler impugnare la sentenza in appello. L'oppositore condannato, che detiene la cittadinanza russa e britannica e ha studiato all'Università di Cambridge, è stato arrestato nell'aprile 2022 e accusato di aver diffuso false informazioni sull'esercito russo in Ucraina. Successivamente è stato anche accusato di "alto tradimento" per una serie di discorsi pubblici che ha fatto in cui criticava le politiche del Cremlino e la guerra in Ucraina (GUERRA UCRAINA RUSSIA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE)

Il giudice che lo ha condannato è stato sanzionato dal Magnitsky Act

Il giudice che oggi ha pronunciato la condanna, Sergey Podoprigorov, è stato inserito nell'elenco delle persone colpite dalle sanzioni previste dal Magnitsky Act, la legge introdotta nel 2012 negli Stati Uniti per colpire individualmente i responsabili di abusi dei diritti umani, a partire da chi era coinvolto nella morte in carcere nel 2009 di Sergei Magnitsky, fiscalista arrestato nel quadro di una inchiesta montata dagli stessi funzionari che aveva accusato di essere coinvolti in una frode da decine di milioni di euro.