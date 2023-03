Si riaccende un barlume di speranza per una possibile soluzione negoziata al conflitto in Ucraina. Il presidente cinese Xi Jinping, che cerca di accreditare il suo Paese per una mediazione, sarebbe atteso già la prossima settimana a Mosca, e poi dovrebbe parlare in videoconferenza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Dobbiamo aspettare una dichiarazione del Vaticano", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sulla possibilità di un viaggio di Papa Francesco in Russia. Sabato il Pontefice aveva ribadito di essere pronto ad "andare a Kiev", ma a "condizione di andare anche in Russia". La portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova avrebbe ammesso “lotte intestine nella cerchia ristretta di Putin” e che “il Cremlino avrebbe perso il controllo serrato sullo spazio informativo russo” con il presidente “apparentemente al momento non in grado di riprendere in mano la situazione”. Zakharova però smentisce e definisce la rivelazione dell'Isw “un falso”.

