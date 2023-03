Guerra Ucraina, Washington Post: Kiev a corto di soldati e munizioni

Secondo un'inchiesta del Washington Post , le forze ucraine hanno subito perdite significative di uomini e armi dall'inizio della guerra e i funzionari occidentali stanno mettendo in dubbio che resistere a Bakhmut sia una strategia saggia ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). "La qualità delle forze ucraine è stata degradata da un anno di perdite, l'umore delle truppe in prima linea è cupo, alcuni funzionari ucraini mettono in dubbio la prontezza di Kiev nell'organizzare la controffensiva di primavera. Wp riferisce che l'Ucraina potrebbe aver subito fino a 120.000 morti e feriti, rispetto ai 200.000 russi, sebbene le perdite siano tenuti segrete anche agli alleati.

Ma Kiev pensa anche alla prossima controffensiva

vedi anche

Wsj: Xi Jinping incontrerà Putin, poi possibile colloquio con Zelensky

Il Washington Post osserva, sulla base di valutazioni di fonti occidentali e ucraine, che l'afflusso di reclute inesperte, portate in battaglia dall'esercito di Kiev per tamponare le perdite, ha cambiato il profilo delle forze ucraine, che soffrono anche di una carenza di base di munizioni, compresi i proiettili d'artiglieria e le bombe da mortaio, secondo il personale militare sul campo. La situazione sul campo di battaglia tuttavia potrebbe non riflettere un quadro completo delle forze ucraine, perché Kiev sta addestrando le truppe per la prossima controffensiva separatamente e le sta deliberatamente trattenendo dai combattimenti in corso, compresa la difesa di Bakhmut, ha detto un funzionario statunitense.