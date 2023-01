La tregua unilaterale annunciata da Mosca non porta la pace nemmeno per il Natale ortodosso. Le forze russe e quelle ucraine si sono accusate reciprocamente di avere continuato i bombardamenti anche nel giorno della Vigilia, mentre Kiev e le capitali occidentali giudicano del tutto insufficiente - e addirittura ipocrita - l'annuncio da parte di Vladimir Putin di un cessate il fuoco che dovrebbe durare fino alla mezzanotte di oggi, giorno della Natività. Il presidente russo ha assistito da solo alla messa del Natale ortodosso nella Cattedrale dell'Annunciazione del Cremlino a Mosca. Washington: "Tregua di Putin è tattica cinica". Gli Usa forniranno aiuti militari a Kiev per 3 mln di dollari.