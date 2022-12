Tajani: "Putin parla di dialogo ma bombarda i civili"

C'è da fidarsi? "I fatti ci dicono di no. Se fosse vera e sincera questa disponibilità, non ci sarebbe stato quel bombardamento alla vigilia di Natale. Alle parole di Putin non seguono i fatti", sottolinea il vicepremier, che poi aggiunge: "Un segnale potrebbe arrivare dalla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia". Oltre che sul conflitto russo-ucraino, Tajani risponde anche sulla manovra: "Se è stato giusto rinunciare alla norma che aboliva le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti elettronici? Sì - afferma - . Al di là del merito della questione, bisogna mostrarsi flessibili. Se noi giustamente chiediamo flessibilità alla Commissione, ad esempio sul Pnrr, poi dobbiamo mostrarci collaborativi e dialoganti se arrivano richieste da Bruxelles". E sempre in tema di rapporti con Bruxelles, riflette sull' importanza della riforma del patto, con l'obiettivo che "il patto non sia solo di stabilità, ma anche di crescita", mentre per quanto riguarda la questione del superamento dell'unanimità nelle decisioni del Consiglio europeo ricorda che per arrivarci "bisognerà passare per una riforma dei trattati, un processo lungo". Una volta superato lo scoglio della la manovra, intanto, Tajani sottolinea che la priorità adesso "è una grande riforma della burocrazia. Anche per onorare la memoria di un grande protagonista di queste battaglie: Franco Frattini". E spiega che la riforma del codice degli appalti va in questa direzione: "E' l'inizio di un percorso. Ora bisogna togliere quante più richieste di permessi e di autorizzazioni possibili. Ormai è provato che avere troppe norme favorisce la corruzione e non il contrario".