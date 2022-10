Approfondimenti:

Oggi l'Ucraina celebra la Giornata dei difensori "dai tempi antichi ai giorni nostri" e il presidente Zelensky esorta, nel 233/o giorno di guerra, a dare ascolto ai segnali di allarme aereo, soprattutto in questa ricorrenza. Intanto dai Paesi baltici arriva un nuovo pacchetto di aiuti. Ieri bombardamenti su Mykolaiv, tratto in salvo un bimbo per 6 ore sotto le macerie. A Belgorod un condominio è stato colpito da un attacco ucraino. I filorussi chiedono aiuto a Mosca per evacuare i civili da Kherson. Intanto si è concluso senza esito l'incontro tra Putin e Erdogan ad Astàna. Ipotesi hub in Turchia per smistare il gas diretto in Europa. L'alto rappresentante per la politica estera di Bruxelles, Josep Borrell: " Più aiuti militari a Kiev, siamo determinati ". Nuovi attacchi nell'Ovest dell'Ucraina: colpite Leopoli e Ternopil. Raid ucraino su un deposito di munizioni a Belgorod