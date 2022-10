"Non c'è più bisogno di attacchi massicci sulle infrastrutture ucraine, almeno per il momento. L'invio di truppe Nato in Ucraina causerebbe catastrofe globale" ha detto il presidente russo. Durante il vertice euroasiatico di Astana Putin ha inoltre confermato che la Russia è aperta alla prospettiva di colloqui con l'Ucraina. Nuovo attacco russo con droni kamikaze a Zaporizhzhia