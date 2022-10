Il direttore della Filarmonica di KhersonYuriy Kerpatenko è stato ucciso dall'esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato dalle forze di occupazione. Il ministero della Difesa russo ha riferito di un "attacco terroristico" in un centro di addestramento militare nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, nel quale sono morti in 11 e altri 15 sono rimasti feriti. Il direttore della Filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko è stato ucciso dall'esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato dalle forze di occupazione , fa sapere il Ministero della Cultura ucraino su Facebook, ripreso dai media del Paese. Gli Usa annunciano un nuovo pacchetto di aiuti in armi all'Ucraina da 725 milioni di dollari, che non comprende però i sistemi anti-missile chiesti da Kiev. L'Arabia Saudita annuncia a sorpresa aiuti umanitari per 400 milioni di dollari. A causa dell'attuale situazione difficile della sicurezza in Ucraina, il ministero degli Esteri cinese e l'ambasciata a Kiev hanno sollecitato i propri "concittadini a rafforzare le precauzioni di sicurezza e ad evacuare", lasciando il Paese.