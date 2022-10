Ucraina, torna in Italia Giulia Schiff, 23enne arruolata con Kiev

L’ex pilota, espulsa dall’aeronautica militare dopo una lunga trafila legale, era partita per Kiev nel marzo scorso. La sua permanenza nel nostro Paese è temporanea. A Roma ha partecipato alla manifestazione organizzata dall'Associazione cristiana degli ucraini in Italia. "Sto ritrovando con voi il riconoscimento che non ho avuto finora in Italia", ha detto

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

"Sto ritrovando con voi il riconoscimento che non ho avuto finora in Italia. Lo sto ritrovando in mezzo a voi qui a Roma. Penso che l'Italia abbia perso un ottimo militare". Lo ha detto Giulia Schiff, ex pilota veneziana di 23 anni un tempo allieva dell’Accademia di Pozzuoli: era stata espulsa dall’aeronautica militare dopo aver denunciato più volte di essere stata vittima di nonnismo durante il cosiddetto “battesimo del volo”. Nel marzo del 2022 ha deciso di andare a combattere in Ucraina a favore di Kiev. Ora è tornata in Italia per alcuni giorni e ha partecipato alla manifestazione dell'Associazione cristiana degli ucraini in Italia a Roma. “Finora non ho visto nessuna arma italiana", ha aggiunto Schiff. Ha poi precisato di essere stata "oltre la prima linea, facendo in particolare attività di ricognizione. Se ho mai ucciso qualcuno? Non posso parlarne, ma comunque faccio il soldato" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).