Espulsa dall'Aeronautica, ora Giulia Schiff combatte contro i russi

La 23enne veneziana è salita agli onori della cronaca per aver denunciato di essere stata vittima di presunto mobbing durante il suo "battesimo del volo". In Ucraina sta anche girando un reportage per la trasmissione televisiva "Le Iene", che si era occupata del suo caso

Il reportage

Mentre è in missione in Ucraina, la ragazza veneziana sta anche realizzando un reportage per la trasmissione televisiva "Le Iene", che si era occupata del suo caso. Nonostante la sua espulsione, spiega il programma, Schiff non ha rinunciato al sogno di poter aiutare il prossimo, decidendo di partire per le terre del conflitto e unirsi ai soldati giunti da tutto il mondo.