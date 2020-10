Giulia Schiff denuncia nonnismo in aeronautica: 8 sergenti a giudizio

L'ex allieva del 70esimo Stormo dell’Aeronautica di Latina aveva mostrato il video del "rito d'iniziazione". I militari sono accusati di "reato continuato di lesione personale, pluriaggravato e in concorso"

Dopo la denuncia di nonnismo dell'ex allieva ufficiale Giulia Schiff, otto sergenti del 70esimo Stormo dell’Aeronautica di Latina sono stati rinviati a giudizio. L’accusa è di reato continuato di lesione personale, pluriaggravato e in concorso. L'11 dicembre si terrà la prima udienza del processo.

L'accusa e il video

Giulia Schiff, come riporta il Corriere della Sera, aveva mostrato un video denunciando i presunti abusi subiti durante una sorta di "rito di iniziazione" al corso per allievi ufficiali di complemento dell’Aeronautica. La 21enne aveva raccontato di aver subito schiaffi, di essere stata spinta contro una rete metallica e infine di essere stata buttata in una piscina. È stata espulsa dall’Accademia, decisione su cui pende il giudizio del Tar.